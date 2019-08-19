Правительство рассматривает идею о введении полной утилизации товаров и упаковки

Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать не более, чем на 35 процентов или платить экосбор. Однако, как пишет «Коммерсантъ», в планах кабмина довести этот показатель до ста процентов. Таким образом Минприроды рассчитывает увеличить доходы почти до 140 миллиардов рублей вместо нынешних двух.

Заплатят за полную утилизацию, в первую очередь, потребители за счёт повышения цен. Участники рынка считают, что резко увеличить показатели утилизации невозможно.