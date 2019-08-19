Минэкономразвития предложило сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань

Глава ведомства Максим Орешкин сказал «Ведомостям», что автодорога может быть построена только до Владимира. Оставшийся отрезок пути до столицы Татарстана по федеральной трассе М-7 будет реконструирован. По информации источников газеты, это позволит почти вдвое сократить расходы на проект. Изначально его стоимость превышала полтриллиона рублей.

Платная трасса Москва-Казань должны была стать частью проекта «Европа — Западный Китай». По планам она должна была сократить время в пути между двумя городами почти в 2 раза.