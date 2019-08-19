В Македонии завершился Чемпионат мира по парапланеризму

Российский спортсмен Глеб Сухотский впервые в истории отечественного спорта поднялся на пьедестал почета.

По ходу Чемпионата мира – уже 16-го по счету, в небо поднимались спортсмены из 49 стран. Ранее российским парапланеристам никогда не удавалось попасть в призы. Лучшим долгие годы оставался результат Николая Шорохова, который в 2003-м году сумел занять на мировом первенстве 9-е место.

Так что достижение Сухотского стало настоящим прорывом. После пяти соревновательных дней пилот из Крыма даже лидировал в общем зачете. Но в итоге, в условиях жесточайшей конкуренции, стал серебряным призером Чемпионата мира. Уступив первенство представителю Италии. Иохиму Оберхаузеру.

Добавим, что в общекомандном зачете Чемпионата мира российские парапланеристы показали 15-й результат.