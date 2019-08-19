Мэрия Москвы, по некоторым данным, прогнозирует рост явки на сентябрьские выборы из-за протестов

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к городским властям. Там рассчитывают, что явка 8 сентября может достичь 30 процентов. Для сравнения: в 2014 году этот показатель был на 10 процентов меньше. В мэрии предполагают, что результат выборов всё равно будет хорошим для кандидатов от власти, так как число проблемных округов из-за недопуска оппозиционеров сократилось. Повышать явку планируют за счёт бюджетников. Однако там пока не дали «жёсткую команду» для их участия, добавил собеседник газеты.