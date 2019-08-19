Минприроды предлагает перерабатывать все товары и упаковки

Это может вызвать рост цен, поскольку перепроизводство станет дорогостоящим процессом.

Тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары сейчас необходимо утилизировать на 5–35% от реализации. Если этого не происходит надо заплатить экосбор. Его планируют увеличить за счёт повышения нормативов. Общая сумма полученных от предприятий средств может составить 136 млрд рублей.

Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономики рассмотреть проект Минприроды. Его цель — повысить эффективность механизма расширенной ответственности производителя. Об этом пишет газета «Коммерсант», в чьём распоряжении есть оригинал письма министерства в правительство. В нем указано, что за производителями закрепят обязанность по утилизации товаров и упаковки, а также уплату экосбора. Речь идет, в частности, об увеличении нормативов утилизации до 100%. Самый большой объем средств планируют собрать по группам электроники, бумажных изделий, картона, резины, шин и стекла.

Идея повысить нормативы возникла у Минпромторга несколько лет назад, однако тогда против выступило Минприроды.