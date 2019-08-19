Британцы нашли доказательства присутствия российской армии на востоке Украины

Они ссылаются на данные со спутника.

Исследовательское агентство Forensic Architecture опубликовало фотографии российской военной техники на территории Украины в 2014 году. Его сотрудники, например, утверждают, что на снимках танк Т-72В3, и эту модель используют только в России.

В общей сложности, расследователи собрали доказательства присутствия более трехсот различных транспортных средств, которые приехали специально на битву за Иловайск. Более того, фото со спутника показывают, что сразу после её окончания, третьего сентября, эти отряды уехали обратно в Россию.

Forensic Architecture передаст собранные документы украинским добровольным бойцам, которые подали иск против российского государства в европейский суд по правам человека.



Битва за Иловайск длилась почти месяц. Её называют одним из самых тяжелых поражений украинской армии во время конфликта в Донбассе.