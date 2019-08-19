Датский премьер-министр назвала абсурдной идею Дональда Трампа о покупке Гренландии

В интервью государственной телерадиокомпании DR Метте Фредериксен отметила, что остров не продаётся, поэтому обсуждения прекращаются. Есть много других тем, которые можно обсудить с американским президентом, в частности, сотрудничестве в Арктике, сказала премьер.

Сегодня Трамп подтвердил, что интересовался возможностью приобретения Гренландии. Ранее газета Wall Street Journal писала, что он обсуждал эту тему о своим советником.