Минпросвещения рекомендует ограничить использование телефонов в школах

Соответствующий вопрос должны рассмотреть региональные министерства. Об этом говорится на сайте ведомства. В документе, ссылаясь на международный опыт, говорится, что длительное время использование телефонов, в том числе, в школе, могут привести к нарушениям психики, а также ослаблению памяти и внимания. При необходимости в учебных заведениях можно будет оборудовать места для хранения смартфонов учеников и согласовать способ их общения с родителями.