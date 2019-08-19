Сегодня рассмотрят административное дело в отношении Дарьи Сосновской, пострадавшей в ходе жёсткого задержания

В Москве сегодня будет рассмотрено административное дело в отношении Дарьи Сосновской, которая пострадала в ходе жёсткого задержания на акции в Москве. Девушку обвиняют в нарушении правил митинга, сама она вину отрицает.

Видео задержания Сосновской попало в сеть и вызвало широкий общественный резонанс. Когда двое полицейских вели её в автозак, один из них ударил девушку кулаком в живот. Лицо силовика скрывала маска. После этого российские правозащитники и знаменитости потребовали найти полицейского, который это сделал.