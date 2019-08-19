В Челябинской области пятый день держится режим неблагоприятных метеоусловий

Как пишет интернет газета Znak.com со ссылкой на региональный Гидрометцентр, за выходные площадь загрязнения расширилась. Горожане массово жалуются в социальны сетях на неприятный запах. По их словам, от выбросов першит в горле и в носу.

Экология – тема номер один в Челябинске. Город включён в список самых загрязнённых в стране. В майских указах президента говорилось о том, что загрязнение воздуха в промышленных центрах страны должно быть снижено на 20 процентов в течение пяти лет.