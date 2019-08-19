В России вступили в силу новые правила ввоза фруктов и овощей через границу

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, теперь в багаже и ручной клади без оформления фитосанитарных сертификатов можно провести не более пяти килограммов зарубежной продукции. Исключение сделали для семян, посадочного материала и картофеля.

Для растений ограничения распространяются на рождественские ели и ветки хвойных деревьев. Без сертификатов можно ввести не более трёх букетов, в каждом из которых может быть максимум 15 цветков.