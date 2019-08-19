США продолжат сокращаться численность войск в Афганистане

Сейчас в стране находятся порядка 13 тысяч американских военнослужащих. О планах Белого дома журналистам рассказал Дональд Трамп. Президент отметил, что переговоры с радикальны движением «Талибан» (запрещенным в России) идут хорошо, кроме того продолжается диалог с афганским правительством.

Трамп не стал говорить о том, насколько будет уменьшен контингент. Он лишь отметил, что после сокращения будет принято решение, оставаться в стране, или нет.