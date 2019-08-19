Новые санкции США по делу Скрипалей, как ожидается, сегодня вступят в силу

Речь, в частности, идёт об ограничении экспорта ряда товаров и технологий, а также противодействии Вашингтона выдаче займов России со стороны международных финансовых институтов. Вместе с тем исключение сделано для американских компаний, выполняющих действующие контракты с российскими заказчиками.

Как отметили в Госдепартаменте, для снятия санкций Москва должна «предоставить надёжные гарантии того, что она не готовится применить химическое оружие». Впрочем, в Кремле причастность к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсберри отрицают.