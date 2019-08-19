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08:15, 19 августа 2019

Столкновения в Гонконге между полицией и протестующими могут повлиять на торговые переговоры между США и КНР

Это случится, если Китай прибегнет к насилию в своем специальном административном районе, сказал Дональд Трамп. Американский лидер назвал своего коллегу Си Цзиньпина «очень талантливым человеком» и отметил, что если бы тот встретился с протестующими, ситуация вскоре разрешилась бы.

Массовые акции протеста не прекращаются в Гонконге вот уже несколько месяцев. Они вспыхнули на фоне недовольства планами местных властей принять закон об экстрадиции, но даже после заморозки инициативы, не прекратились.



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