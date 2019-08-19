Иранский танкер Grace-1 покинул Гибралтар

Судно было задержано по подозрению в нарушении санкционного режима против Сирии и простояло в порту больше месяца. Власти британской заморской территории ранее объяснили, что не могут удерживать его по запросу США из-за разницы в режимах ограничительных мер в отношении Ирана, действующих в Соединенных Штатах и Евросоюзе.

Как рассказали газете The Wall Street Journal в Организации портов и судоходства Ирана, корабль сменил название на Adrian Darya. Накануне в Тегеране выказали готовность выслать военные корабли для сопровождения своего танкера.