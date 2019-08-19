Компанию Александра Маслякова хотят через суд лишить права на товарный знак «КВН»

Иск будет рассмотрен сегодня.

Иск в суд по интеллектуальным правам подала компания «Группа 7». Её руководитель Дмитрий Иванов выступает от имени наследников одного из создателей игры КВН — журналиста Сергея Муратова, который умер 4 года назад. Компания требует признать недействительным решение Роспатента, который предоставил право на бренд «КВН» компании АМИК Александра Маслякова, сообщает РАПСИ. В группе 7 считают, что ведущий «Клуба весёлых и находчивых» не может единолично распоряжаться правами на эту торговую марку. Поскольку Муратов был одним из создателей игры в начале 60х, а Масляков только спустя несколько лет был приглашён на роль ведущего. В компании «Группа 7» утверждают, что два года назад она приобрела исключительные авторские права на КВН у вдовы Муратова. Она привлечена в качестве третьей стороны к участию в деле. Соратники Иванова также обвиняют АМИК в регистрации торгового знака в обход авторских прав.

КВН выходит в эфир с осени 1961 года. С 90го производством передачи занимается компания АМИК Маслякова.