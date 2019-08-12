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Эксклюзив Эха 08:00, 19 августа 2019

Дело в отношении избитой при задержании Дарьи Сосновской рассмотрит сегодня Таганский суд столицы

Девушку обвиняют в нарушении правил проведения публичных мероприятий, ей грозит штраф. Сосновскую задержали 10 августа.

Полицейские ударили ее в живот и по голове. Первый удар попал на видео, которое вызвало широкий резонанс. Сторона защиты обратилась в СК с требованием возбудить против сотрудников МВД уголовное дело. Это сообщила «Эху Москвы» адвокат девушки Татьяна Молоканова.

Дарья Сосновская ранее была госпитализирована с черепно-мозговой травмой.



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