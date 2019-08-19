Британские исследователи нашли свидетельства участия России в конфликте в Донбассе

Аналитики группы Forensic Architecture обнаружили спутниковые снимки с российскими вооруженными автоколоннами на территории Украины. Также было обнаружено присутствие в боях под Иловайском в августе 2014 года танков Т-72Б3, которые, как отмечается, на тот момент, использовали только вооруженные силы России, пишет британская газета The Guardian. Власти России неоднократно отрицали участие армии в конфликте в Донбассе.