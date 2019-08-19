К матчу с принципиальным соперником спартаковцы подошли в отличном настроении. Старт еврокубков долгие годы оказывался для москвичей тяжелым испытанием. На сей раз подопечные Олега Кононова череду неудач прервали. Хоть и без блеска дважды переиграв швейцарский Тун. Добавила позитива красно-белым и победа в минувшем туре Чемпионата над Ахматом.

А вот армейцем последний матч Премьер Лиги скорее разозлил. В игре с Сочи ЦСКА имел большое преимущество. Но реализовать его так и не сумел.

Замечу, что ничья сегодня — маловероятный результат. По крайней мере, в последних 10 очных встречах соперники поделили очки лишь однажды.

Встреча Спартак — ЦСКА нанчется на Открытие Арене в 20 часов.