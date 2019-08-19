В Бабьем Яру состоится встреча президента Украины Зеленского и главы кабинета министров Израиля Нетаньяху

Это первый за 20 лет визит израильского премьера на Украину. Символизм предстоящих переговоров Нетаньяху и Зеленского для многих состоит в том, что это первый после долгого перерыва визит руководителя еврейского государства на Украину. В конце июля Нетаньяху заявлял, что может стать посредником между Украиной и Россией для урегулирования конфликта на Донбассе.

Накануне он прилетел в Киев, а сегодня местом проведения встречи станет урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева, где во время Второй мировой войны немецкие войска производили массовые расстрелы мирного, прежде всего еврейского, населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации всех местных евреев обязали явиться к Бабьему Яру, где в течение дня расстреляли более 33 тысяч человек.

По разным оценкам, всего жертвами преступления нацистов в этом месте стали от 70 до 200 тысяч безвинных людей. Ранее камнем преткновения в диалоге между Киевом и Тель-Авивом был вопрос о приостановке поставок израильских беспилотников.

Нетаньяху наложил запрет на продажу Украине таких аппаратов. Прежде украинская армия использовала их в своей операции в Донбассе.