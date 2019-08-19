Специалисты обсудят транспортировку самолета, севшего на кукурузном поле в Подмосковье

В обсуждении вопроса вывоза самолета примут участие представители компании Airbus, владельцы двигателя и специалисты перевозчика «Уральские авиалинии». Как ожидается, они обозначат сроки транспортировки, а также то, возможен ли ремонт лайнера. Коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов при этом ранее выражал сомнение в том, что А321 еще когда-нибудь сможет взлететь в воздух.

Одновременно перевозчик уже запросил для эвакуации самолета специальное оборудование у аэропорта «Шереметьево». Межгосударственный авиационный комитет, тем временем, накануне сообщил о дешифровке записей бортовых самописцев аварийно севшего лайнера.

При этом чуть ранее интернет-издание Baza опубликовало расшифровку переговоров пилотов самолета, согласно которой один из двух двигателей отказал уже через две минуты после взлета, а перед вылетом пилотов предупреждали об «отдельных перелетах птиц», которые могут помешать полету. В Росавиации, как сообщало интернет-издание РБК, подлинность расшифровки подтвердили.

ЧП с самолетом, летевшим рейсом Москва – Симферополь, произошло в четверг. Лайнер А321 совершил аварийную посадку из-за столкновения со стаей чаек, которые попали в оба двигателя. В результате самолет сел на брюхо, никто не погиб. Пилотам присвоено звание Героев России.