Мосгорсуд рассмотрит жалобы на аресты фигурантов так называемого «московского дела»

Защита Сергея Фомина и Данилы Беглеца потребует изменить им меру пресечения и отпустить из СИЗО. Фомин волонтёр штаба незарегистрированного кандидата Любови Соболь. По версии следствия он руководил участниками акции 27 июля, а затем взял на руки маленького ребёнка, чтобы пройти через оцепление. Фомин утверждает, что это был его племянник, это подтвердили родители мальчика.

Волонтёр штаба Соболь также настаивает, что с племянником на руках даже близко не подходил к бойцам Росгвардии. Мосгорсуд рассмотрит сегодня и жалобу ещё одного фигуранта так называемого «московского дела» Данилы Беглеца. Его первоначально обвиняли в массовых беспорядках. Теперь же, скорее всего, останется только нападение на омоновца, сообщил адвокат Ильнур Шарапов.

По версии следствия, Беглец толкнул рукой неустановленного силовика. Обвиняемый настаивает на том, что случайно его задел. Беглец уроженец Молдавии, два года назад получил российское гражданство. Следствие по его делу могут завершить уже сегодня.

В отношении двух участников акции 27 июля расследование уже завершено. Кирилла Жукова обвиняют в нападении на представителя власти из-за того, что он попытался поднять забрало шлема сотрудника Росгвардии. Евгений Коваленко обвиняется в участии в массовых беспорядках. Оба настаивают на том, что невиновны.