В Подмосковье накануне начали демонтаж самолета, который сел на кукурузном поле

Специалисты намерены снять двигатели и крылья, затем погрузить лайнер на платформу и доставить на территорию Летно-исследовательского института имени Громова в Жуковском, передает ТАСС. В четверг самолет «Уральских авиалиний» при вылете из аэропорта «Жуковский» в Симферополь столкнулся с чайками, что привело к отключению двигателей. На борту было больше 230 человек, никто не погиб. Пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин смогли посадить лайнер в поле без шасси. Им присвоены звания Героев России.