Z Архив новостей новости
5 0 6 0
03:11, 19 августа 2019

Советники Трампа отрицают угрозу экономического спада для США

Инверсия доходности в данном случае наблюдается из-за притока капитала и это, наоборот, позитивный сигнал. Это сказал в эфире CNN глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро. Аналогичную точку зрения высказала и советник президента по экономике Лоуренс Кадлоу в эфире «Фокс ньюс». Ранее в СМИ появились публикации о том, что доходность двухлетних американских гособлигаций превысила доходность десятилетних госбумаг, а это считается одним из наиболее надежных признаков надвигающегося экономического кризиса.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Николай Кавказский правозащитник, фигурант «Болотного дела»

Глупое голосование Вам предлагается не умное голосование, а глупое, в результате которого вы проголосуете за людей, которые будут уничтожать вас и других людей зачастую еще хлеще, чем единороссы…

5 140 6 13019 18.08
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Президент Путин — знаковая фигура в истории чеченского народа У нас не было школ, больниц, дорог. Свирепствовал международный терроризм. При поддержке Владимира Владимировича наш Первый Президент Ахмат-Хаджи Кадыров объявил войну этому злу. Сегодня Чечня превращена в цветущий и красивейший уголок Земли…

5 128 6 14538 16.08
Kобщество, путин, власть, политика, чечня, мнения
Блоги

+ Муниципального депутата Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника Муниципального депутата Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника Вероятно, ему грозит четвертый подряд административный арест…

5 187 6 24118 18.08
8читать ;смотреть
Kфото, видео, протесты, выборы, политика, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Браво! Мы часто слышим, что подавляющее большинство инцидентов с самолетами — это человеческий фактор. Теперь мы получили еще одно яркое подтверждение того, что этот же человеческий фактор спасает нам жизни…

5 50 6 7592 15.08
Kавиация, самолеты, происшествия, мнения
Блоги

Раджаб Сафаров политолог

Летают ли израильские самолеты-невидимки над Ираном? Кувейтское издание, понимая, что написало глупость, подстраховалось, сообщив, что F-35 якобы дозаправлялись в небе над Ираком. По мнению автора статьи, вероятно, самолеты-заправщики тоже обладают невидимостью, как F-35...

5 50 6 8603 16.08
Kполитика, общество, сша, самолеты, авиация, авиа, события
Блоги

+ Владимир Путин в Крыму встал на колено перед девочкой-балериной и поцеловал ей руку Владимир Путин в Крыму встал на колено перед девочкой-балериной и поцеловал ей руку Президент встречался с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии в Севастополе и ее ректором…

5 128 6 22462 14.08
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Хабомаи и Шикотан, продолжение. Беседуя с оппонентами Нам нужна полная «девертикализаця власти» — каждая российская земля подбирает свой алгоритм управления и в каждой федеральной единице — земле – свой оптимальный способ соотношения прав и полномочий снизу доверху…

5 31 6 5563 16.08
Kгеография, политика, общество, история, мнения
Блоги

Элла Памфилова: Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания «Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно»...

5 126 6 22751 12.08
Kполитика, выборы, москва, протесты, события
Интервью Брифинг с Дмитрием Песковым

Дмитрий Песков гость: Дмитрий Песков пресс-секретарь Президента РФ

Мы считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков…

5 143 6 26690 13.08
#слушать 36:45 8читать $скачать 8.4 МБ
Новости

В российско-грузинских отношениях может произойти новое обострение Тбилиси выразил решительный протест в связи с задержанием КГБ Южной Осетии и российскими пограничниками восьми граждан Грузии…

5 43 6 8160
Блоги

Приказ Минобрнауки о международном сотрудничестве ученых Приказ об ограничении контактов российских и зарубежных ученых в нынешнем виде выглядит излишне жестким – сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков…

5 27 6 5061 14.08
Kполитика, общество, законы, события
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Последний герой О, так пилот ещё и в базе «Миротворца», оказывается. Ну, что ж. Поздравляю, друзья. Вы уже дошли до этой стадии. И так и не заметили…

5 474 6 90552 16.08
Kполитика, общество, бабченко, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Блокадный корчинг Блокадный корчинг Задача спортсменов с помощью замысловатых корчей показать свою скрепоностность, верность великой вате, отвращение к  инакомыслящим. Получилось очень даже эпилептичненько…

5 115 6 22484 18.08
Kобщество, видео, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Революция продолжается, первые уроки Нам очередной раз продемонстрировали — среди главных проблем этого квазигосударства — полное отсутствие диалога между властью и обществом…

5 44 6 8974 13.08
Kпротесты, власть, общество, оппозиция, мнения
Блоги

+ Истребитель НАТО F-18 приблизился к самолету главы российского Минобороны Истребитель НАТО F-18 приблизился к самолету главы российского Минобороны Инцидент произошел в небе над Балтийским морем, когда Сергей Шойгу летел из Калининграда в Москву…

5 30 6 6063 14.08
8читать ;смотреть
Kшойгу, нато, авиа, происшествия, видео, события
Интервью Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Владимир Рыжков гость: Владимир Рыжков политик

3143897

5 31 6 6267 18.08
#слушать 49:23 ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, политика, власть

Популярное за неделю

Новости

Свыше 60 человек погибли и более 180 пострадали в результате взрыва на свадебной церемонии в Кабуле По данным полиции Афганистана, бомбу привел в действие террорист-смертник…

5 3 6 66289
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Похоже, что у этих недовольных цель была попасть в автозак, потому что там самые крутые селфи. И всё это попахивает немножко мазохизмом. Судьба протеста печальна на данный момент. Конечно, никаким Майданом не пахнет…

5 68 6 108484 14.08
#слушать 48:33 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование

3143689
«Судебные ошибки».
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 4760 18.08
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

20 лет Путина и 20 лет отката назад Страна потратила 20 лет не на поступательное развитие, а на откат назад; что вместо реставрации плохого СССР она во многом реставрировала досоветский монархизм, досоветский национализм и досоветскую государственную религиозность…

5 297 6 179958 13.08
Kпутин, рф, власть, общество, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ Я допустил резкость, сказав, что Рамзан Кадыров «дал заднего» Я допустил резкость, сказав, что Рамзан Кадыров «дал заднего» Это, конечно же, неправильные в цивилизованном споре слова, обидные для мужчины и кавказца…

5 199 6 138556 12.08
8читать ;смотреть
Kобщество, кадыров, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8020686
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4163795

Сегодня в эфире