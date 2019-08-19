Советники Трампа отрицают угрозу экономического спада для США

Инверсия доходности в данном случае наблюдается из-за притока капитала и это, наоборот, позитивный сигнал. Это сказал в эфире CNN глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро. Аналогичную точку зрения высказала и советник президента по экономике Лоуренс Кадлоу в эфире «Фокс ньюс». Ранее в СМИ появились публикации о том, что доходность двухлетних американских гособлигаций превысила доходность десятилетних госбумаг, а это считается одним из наиболее надежных признаков надвигающегося экономического кризиса.