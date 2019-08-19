Судебным приставам могут разрешить рассылать должникам смс
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Как передает ТАСС, в частности, посредством смс власти будут сообщать должникам о запрете на выезд за границу.
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Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Как передает ТАСС, в частности, посредством смс власти будут сообщать должникам о запрете на выезд за границу.
Президент Путин — знаковая фигура в истории чеченского народа У нас не было школ, больниц, дорог. Свирепствовал международный терроризм. При поддержке Владимира Владимировича наш Первый Президент Ахмат-Хаджи Кадыров объявил войну этому злу. Сегодня Чечня превращена в цветущий и красивейший уголок Земли…