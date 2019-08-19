Троицкий суд Москвы рассмотрит сегодня новое административное дело против Илья Яшина

Политика накануне задержали сразу после выхода из спецприемника. Ранее ему назначили подряд три административных ареста по 10 суток, которые наложились один на другой. Поводом стали протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Глава Красносельского муниципального совета депутатов и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин ранее обратился к председателю ЦИК Элле Памфиловой с предложением перенести выборы на конец осени, но она заявила, что для этого нет оснований.