Z Архив новостей новости
5 0 6 0
03:09, 19 августа 2019

Троицкий суд Москвы рассмотрит сегодня новое административное дело против Илья Яшина

Политика накануне задержали сразу после выхода из спецприемника. Ранее ему назначили подряд три административных ареста по 10 суток, которые наложились один на другой. Поводом стали протестные акции из-за недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Глава Красносельского муниципального совета депутатов и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин ранее обратился к председателю ЦИК Элле Памфиловой с предложением перенести выборы на конец осени, но она заявила, что для этого нет оснований.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Николай Кавказский правозащитник, фигурант «Болотного дела»

Глупое голосование Вам предлагается не умное голосование, а глупое, в результате которого вы проголосуете за людей, которые будут уничтожать вас и других людей зачастую еще хлеще, чем единороссы…

5 140 6 13019 18.08
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Президент Путин — знаковая фигура в истории чеченского народа У нас не было школ, больниц, дорог. Свирепствовал международный терроризм. При поддержке Владимира Владимировича наш Первый Президент Ахмат-Хаджи Кадыров объявил войну этому злу. Сегодня Чечня превращена в цветущий и красивейший уголок Земли…

5 128 6 14538 16.08
Kобщество, путин, власть, политика, чечня, мнения
Блоги

+ Муниципального депутата Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника Муниципального депутата Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника Вероятно, ему грозит четвертый подряд административный арест…

5 187 6 24118 18.08
8читать ;смотреть
Kфото, видео, протесты, выборы, политика, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Браво! Мы часто слышим, что подавляющее большинство инцидентов с самолетами — это человеческий фактор. Теперь мы получили еще одно яркое подтверждение того, что этот же человеческий фактор спасает нам жизни…

5 50 6 7592 15.08
Kавиация, самолеты, происшествия, мнения
Блоги

Раджаб Сафаров политолог

Летают ли израильские самолеты-невидимки над Ираном? Кувейтское издание, понимая, что написало глупость, подстраховалось, сообщив, что F-35 якобы дозаправлялись в небе над Ираком. По мнению автора статьи, вероятно, самолеты-заправщики тоже обладают невидимостью, как F-35...

5 50 6 8603 16.08
Kполитика, общество, сша, самолеты, авиация, авиа, события
Блоги

+ Владимир Путин в Крыму встал на колено перед девочкой-балериной и поцеловал ей руку Владимир Путин в Крыму встал на колено перед девочкой-балериной и поцеловал ей руку Президент встречался с детьми, прошедшими отбор в Академию хореографии в Севастополе и ее ректором…

5 128 6 22462 14.08
8читать ;смотреть
Kпутин, видео, события
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Хабомаи и Шикотан, продолжение. Беседуя с оппонентами Нам нужна полная «девертикализаця власти» — каждая российская земля подбирает свой алгоритм управления и в каждой федеральной единице — земле – свой оптимальный способ соотношения прав и полномочий снизу доверху…

5 31 6 5563 16.08
Kгеография, политика, общество, история, мнения
Блоги

Элла Памфилова: Перенести выборы просто так невозможно, для этого должны быть серьезные основания «Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно»...

5 126 6 22751 12.08
Kполитика, выборы, москва, протесты, события
Интервью Брифинг с Дмитрием Песковым

Дмитрий Песков гость: Дмитрий Песков пресс-секретарь Президента РФ

Мы считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков…

5 143 6 26690 13.08
#слушать 36:45 8читать $скачать 8.4 МБ
Новости

В российско-грузинских отношениях может произойти новое обострение Тбилиси выразил решительный протест в связи с задержанием КГБ Южной Осетии и российскими пограничниками восьми граждан Грузии…

5 43 6 8160
Блоги

Приказ Минобрнауки о международном сотрудничестве ученых Приказ об ограничении контактов российских и зарубежных ученых в нынешнем виде выглядит излишне жестким – сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков…

5 27 6 5061 14.08
Kполитика, общество, законы, события
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

Последний герой О, так пилот ещё и в базе «Миротворца», оказывается. Ну, что ж. Поздравляю, друзья. Вы уже дошли до этой стадии. И так и не заметили…

5 474 6 90552 16.08
Kполитика, общество, бабченко, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Блокадный корчинг Блокадный корчинг Задача спортсменов с помощью замысловатых корчей показать свою скрепоностность, верность великой вате, отвращение к  инакомыслящим. Получилось очень даже эпилептичненько…

5 115 6 22484 18.08
Kобщество, видео, мнения
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Революция продолжается, первые уроки Нам очередной раз продемонстрировали — среди главных проблем этого квазигосударства — полное отсутствие диалога между властью и обществом…

5 44 6 8974 13.08
Kпротесты, власть, общество, оппозиция, мнения
Блоги

+ Истребитель НАТО F-18 приблизился к самолету главы российского Минобороны Истребитель НАТО F-18 приблизился к самолету главы российского Минобороны Инцидент произошел в небе над Балтийским морем, когда Сергей Шойгу летел из Калининграда в Москву…

5 30 6 6063 14.08
8читать ;смотреть
Kшойгу, нато, авиа, происшествия, видео, события
Интервью Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Владимир Рыжков гость: Владимир Рыжков политик

3143897

5 31 6 6267 18.08
#слушать 49:23 ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, политика, власть

Популярное за неделю

Новости

Свыше 60 человек погибли и более 180 пострадали в результате взрыва на свадебной церемонии в Кабуле По данным полиции Афганистана, бомбу привел в действие террорист-смертник…

5 3 6 66289
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Похоже, что у этих недовольных цель была попасть в автозак, потому что там самые крутые селфи. И всё это попахивает немножко мазохизмом. Судьба протеста печальна на данный момент. Конечно, никаким Майданом не пахнет…

5 68 6 108484 14.08
#слушать 48:33 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование

3143689
«Судебные ошибки».
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 4760 18.08
Блоги

Дмитрий Быков писатель, поэт, журналист

20 лет Путина и 20 лет отката назад Страна потратила 20 лет не на поступательное развитие, а на откат назад; что вместо реставрации плохого СССР она во многом реставрировала досоветский монархизм, досоветский национализм и досоветскую государственную религиозность…

5 297 6 179958 13.08
Kпутин, рф, власть, общество, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ Я допустил резкость, сказав, что Рамзан Кадыров «дал заднего» Я допустил резкость, сказав, что Рамзан Кадыров «дал заднего» Это, конечно же, неправильные в цивилизованном споре слова, обидные для мужчины и кавказца…

5 199 6 138556 12.08
8читать ;смотреть
Kобщество, кадыров, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8020686
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4163795

Сегодня в эфире