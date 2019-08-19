В Москве перекрыли улицу из-за утечки газа
На юге столицы закрыто движение машин по Дорожной улице вплоть до пересечения с МКАДом. Это сообщили в «Твиттере» городского департамента транспорта. Где произошла утечка, не уточняется.
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На юге столицы закрыто движение машин по Дорожной улице вплоть до пересечения с МКАДом. Это сообщили в «Твиттере» городского департамента транспорта. Где произошла утечка, не уточняется.
Президент Путин — знаковая фигура в истории чеченского народа У нас не было школ, больниц, дорог. Свирепствовал международный терроризм. При поддержке Владимира Владимировича наш Первый Президент Ахмат-Хаджи Кадыров объявил войну этому злу. Сегодня Чечня превращена в цветущий и красивейший уголок Земли…