В Белом доме подтвердили, что Дональд Трамп хочет купить Гренландию

Остров важен со стратегической точки зрения и обладает ценными природными ресурсами, сказала в эфире телеканала «Фокс ньюс» советник президента США по экономике Лоуренс Кадлоу. Она отметила, что Трамп кое-что понимает в приобретении недвижимости и напомнила, что купит Гренландию хотел президент Гарри Трумэн. На днях о таких планах Трампа сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Гренландия принадлежит Дании, которую Трамп посетит в сентябре.