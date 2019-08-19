Таганский суд Москвы сегодня рассмотрит административное дело в отношении девушки, избитой полицейскими

Дарью Сосновскую при задержании 10 августа сотрудники МВД ударили в живот и по голове. Это попало на видео, которое вызвало возмущение многих в соцсетях, в том числе звезд шоу-бизнеса. Пострадавшую девушку обвиняют в нарушении правил проведения публичного мероприятия, ей грозит штраф. Никаких извинений от МВД за действия сотрудников не было. Ранее полицейские перед акцией 27 июля при задержании сломали ногу дизайнеру Константину Коновалову, а СК отказался рассматривать его жалобу.