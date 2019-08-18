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23:59, 18 августа 2019

Совет ГД сегодня на внеочередном заседании обсудит ситуацию с иностранным вмешательством во внутренние дела России

С инициативой расследования подобных фактов выступили оппозиционные думские фракции «Справедливая Россия» и «КПРФ».

Официально о подготовке внеочередного заседания Совета Госдумы было объявлено неделю назад. Тогда спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил главе комитета по безопасности Василию Пискареву проанализировать ситуацию и подготовить предложения по рассмотрению фактов вмешательства. Сам Пискарев при этом, как сообщили в Думе, уведомил об уже подготовленных запросах в МИД, Роскомнадзор и силовые ведомства. Предполагается, что на внеочередном заседании Совета Госдумы может быть создана комиссия по борьбе с иностранным вмешательством. Кроме того, ей могут дать право предлагать, в том числе законодательные меры. По крайней мере, об этом агентству ТАСС сообщил первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. По его словам, на пост руководителя комиссии рассматривается кандидатура Пискарева. Также Исаев предположил, что в заседании Совета Госдумы сегодня примут участие лидеры оппозиционных фракций Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов, которые обычно направляют своих заместителей.

Среди других вопросов, которые будут подняты на внеочередном заседании Совета Госдумы – подозрения в отношении «Яндекса» в продвижении «фейковых новостей».



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