В Люблинском суде Москвы сегодня пройдет очередное судебное заседание по делу «Нового величия»

В процессе сейчас идет допрос свидетелей и изучение собранным следствием доказательств по делу.

Судья Александр Маслов сегодня продолжит заслушивать показания свидетелей и изучать собранные следствием доказательства. Впрочем. вопросов к этим доказательствам очень много. На скамье – 8 молодых людей, вина которых, по версии обвинения, состоит в том, что они принимали участие в деятельности неформальной политической группы, критически настроенной по отношению к действующей власти. В июне в суде началось слушание по существу основного уголовного дела. Десять участников движения «Новое величие» задержали в марте прошлого года в Москве по обвинению в организации экстремистского сообщества. Некоторым из них на тот момент не было и 18 лет. В конце мая суд продлил фигурантам меры пресечения – содержание под стражей и домашний арест – до 17 ноября. Президент Путин ранее на заседании Совета по правам человека заявил, что «нужно разбираться» с возможными нарушениями прав подростков в этом деле. Те, кто внимательно следит за делом уверены – обвинения выстроены на показаниях внедренного сотрудника ФСБ, который де факто и организовал «новое величие». Из недавних показаний в суде, которые давала владелица помещения, сдававшегося для встреч «Нового величия», следует: никто из подсудимых к оплате аренды отношения не имеет.

В начале марта Люблинский суд приговорил заключившего сделку со следствием Рустама Рустамова к 1,5 года лишения свободы условно, а в апреле пошедший на досудебное соглашение Павел Ребровский получил 2,5 года реального заключения.