В Исландии торжественно попрощались с ледником Окйекудль, который за 700 лет существования практически исчез с лица Земли. Ледник официально был объявлен погибшим в 2014 году, когда утратил способность передвигаться. То, что когда-то было гигантским ледником, превратилось в небольшой кусок льда на вершине вулкана. Как передает ВВС, на церемонии прощания премьер-министр и министр окружающей среды Исландии установили на склоне вулкана мемориальную доску с посланием будущим поколениям. В нем содержится предупреждение, что в ближайшие 200 лет все ледники ожидает та же участь. В конце послания стоит цифра, обозначающая концентрацию углекислого газа в воздухе во всем мире — 415 на миллион.