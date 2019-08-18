Суд в Москве в понедельник рассмотрит административное дело Дарьи Сосновской

При задержании на акции 10 августа сотрудник полиции ударил девушку в живот. На Сосновскую составлен административный протокол о нарушении правил публичного мероприятия. Ей грозит крупный штраф или обязательные работы. Согласованный митинг на проспекте Сахарова собрал, по официальным данным, 20 тыс. человек, по сведениям организации «Белый счетчик» — около 60 тысяч. По окончании митинга часть протестующих отправилась на «прогулку» по центру Москвы. Полиция расценила это как несанкционированное мероприятие и задержала около двухсот человек. Между тем, ударивший Сосновскую ОМОНовец, не смотря на внутреннее расследование, так и не найден.