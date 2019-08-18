Главы семьи в Ульяновской области,в убийстве которой подозревают 16-летнего юношу,в момент преступления дома не  было

Как сообщает региональная прокуратура, местонахождение мужчины сейчас устанавливается. В ведомстве полагают, что он — вахтовик и подолгу может отсутствовать. Сегодня в селе Патрикеево обнаружили тела шести человек. Все они были членами одной семьи. Согласно одной из версий следствия, 16-летний подросток убил свою мать, а также четырехлетних сводных брата и сестру, деда и бабушку, после чего совершил самоубийство.