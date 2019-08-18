В британском Генштабе считают нужным наращивать военный потенциал в Африке, чтобы предотвратить усиление влияния РФ

В британском Генштабе считают необходимым наращивать военный потенциал в Африке, чтобы предотвратить усиление влияния России. По крайней мере, об этом сказал глава ведомства Ник Картер.

Суть наращивания военного присутствия в Африке Картер видит в военной помощи странам континента и отправке туда небольших элитных отрядов, пишет газета Sunday Times. По мнению начальника британского Генштаба, это позволит переориентировать развивающиеся страны на Запад, а не на действующих в регионе, по мнению Лондона, бойцов ЧВК Вагнера. Кроме того, Картер сказал, что угроза со стороны Москвы материализовалось гораздо быстрей, чем это предполагали британские эксперты. По его словам, Россия стала мастером в манипулировании информационным полей и грамотно действует в киберпространстве. Глава британского Генштаба полагает, что Западу теперь не совсем понятно, что с этим делать: он убежден, что теперь необходимо найти методы борьбы с подрывниками. Особую роль при этом Картер придал контрразведке. В январе прошлого года он уже говорил об угрозе гибридной войны со стороны России, а также Китая и Ирана. По мнению высокопоставленного военнослужащего, Британия с ее уровнем финансирования армии справиться с подобной угрозой не в состоянии.

Россия существование ЧВК Вагнера, а также ее присутствие в странах Африки отрицает.