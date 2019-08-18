Все федеральные трассы в Сочи после сильных дождей сейчас работают в штатном режиме

Во всяком случае, так утверждают в дорожной службе города-курорта. В результате мощных ливней накануне на ряде сочинских трасс было затруднено движение. Проезжая часть была подтоплена. В ряде мест движение было вообще остановлено на несколько часов.

По мнению руководителя Краснодарского отделения «Зеленой лиги», эколога Евгения Витишко, ливневые затопления в Сочи связаны с ошибками при подготовке города к зимней олимпиаде – 2014.

Между тем, в Сочи продолжает действовать экстренное предупреждение о сильных осадках, формировании в черте города смерчей и сходе селей в горах.