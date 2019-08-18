В российско-грузинских отношениях может произойти новое обострение

Как передает «Радио Свобода», Тбилиси выразил решительный протест в связи с задержанием КГБ Южной Осетии и российскими пограничниками восьми граждан Грузии. Они совершали восхождение на одну из вершин для молитвы в местной церкви. Задержания производились в районах, прилегающих к административной границе бывшей автономии.

Эксперт международного центра геополитических исследований Тенгиз Пхаладзе обращает внимание на то, что российские и южноосетинские силовики открыто действуют в приграничное зоне, которая, по словам эксперта, фактически оккупирована Россией.

В России обвинения Грузии еще не комментировали.