В российско-грузинских отношениях может произойти новое обострение

Тбилиси выразил решительный протест Москве в связи с задержанием КГБ Южной Осетии и российскими пограничниками восьми граждан Грузии. Они совершали восхождение на одну из вершин для молитвы в местной церкви. МИД Грузии заявляет, что задержания граждан суверенной страны является попыткой дестабилизировать обстановку. Грузия считает Южную Осетию оккупированной Россией территорией. Задержания производились в районах, прилегающих к административной границе бывшей автономии.