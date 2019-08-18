Власти Ульяновской области готовы обеспечить отца подростка, который предположительно убил семью, необходимой помощью

Власти Ульяновской области готовы обеспечить отца подростка, который подозревается в убийстве семьи в Ульяновской области, всей необходимой помощью, в том числе психологической. Как сообщил ТАСС вице-губернатор региона Сергей Люльков, мужчина который живет отдельно от новой семьи матери юноши, находится в шоковом состоянии. Сейчас выясняется, какие еще родственники остались у семьи. По версии следствия, подросток убил топором бабушку, дедушку и мать, а также двух ее детей от другого брака и покончил с собой.