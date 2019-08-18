Специалисты начали демонтаж салона и пассажирских кресел аэробуса «Уральских авиалиний», аварийно севшего 15 августа в Подмосковье. Как сообщает РБК, после снятия кресел под самолет подложат надувные понтоны, приподнимут его, отсоединят крылья и доставят в Летно-исследовательский институт им. Громова. Демонтаж А-321 ведется с разрешения СК. На месте продолжают работу специалисты Airbus и французского Бюро по безопасности гражданской авиации. После попадания птиц в оба двигателя самолета пилоты совершили жесткую посадку на кукурузном поле. Выжили все 226 человек и семь членов экипажа. Летчикам присвоены звания Героев России.