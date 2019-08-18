Мария Шарапова выступит на выставочном турнире в американском Гринбрире вместо Серены Уильямс

Мария Шарапова выступит на выставочном турнире в американском Гринбрире с 13 по 14 сентября вместо Серены Уильямс. Об этом сама российская теннисистка сообщила у себя в Twitter. Уильямс получила травму на турнире в Торонто, который завершился на прошлой неделе. «Уж не знаю, как мне удалось заслужить приглашение, но посмотрим, что из этого выйдет…» – пишет Шарапова, которая на сегодняшний день занимает 97-е место в рейтинге WTA.