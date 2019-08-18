О своей нетрадиционной сексуальной ориентации в эфире телеканала CBC рассказал мэр Оттавы Джим Уотсон

Он опубликовал признание за день до начала Прайд-фестиваля в Канаде.

«Я уже давно об этом задумывался. Вы знаете, многое крутится в голове: как отреагирует семья, друзья, избирательный округ. В конце концов я подумал: знаете что, это – правильный поступок. Я очень рад, что решился, но мне потребовалось много времени, чтобы собраться с духом».

Уотсон подчеркнул, что гордится своей деятельностью в поддержку ЛГБТ-сообщества и сожалеет, что молчал так долго.