Ведущие авиаперевозчики возобновили продажу билетов на плеты на  Boeing 737 Max

Между тем, как отмечает The Times, лайнер пока официально не допущен к полетам. По сведениям издания, немецкая TUI, американская United Airlines и другие авиакомпании уже запланировали на ноябрь и декабрь 32 600 рейсов с использованием Max 8 и Max 9. Полеты на них были приостановлены весной из-за двух в течение года авиакатостроф с самолетами этого типа. В общей погибли 346 человек. Расследование выявило сбой в компьютерной системе, помогающей пилотам управлять воздушным судном, после чего Boeing пришлось обновлять ПО. Самолету еще предстоит ряд испытаний.