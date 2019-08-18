С 2020 года приставы смогут сообщать должникам о запрете на выезд за границу с помощью СМС

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минюст и Федеральную службу судебных приставов. В начале августа правительство внесло на рассмотрение Госдумы соответствующие поправки. Для получения уведомлений через СМС человек должен написать расписку и сообщить о своем согласии, а также указать номер мобильного телефона. Компаниям и индивидуальным предпринимателям смогут сообщать о долгах по электронной почте. По официальным данным, с начала года в России заведено боле 6,5 млн. постановлений о запрете должникам на выезд за границу.