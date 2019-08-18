Молодая мать из поселка Коммунарка в Новой Москве стала жертвой нападения

Гуляя с ребенком она попросила не шуметь пьяных выходцев из Средней Азии. После этого один из дебоширов выстрелил в нее из травматического пистолета. Пуля попала в голову. Между тем, как сообщает МК, раненая женщина сумела добраться до своего этажа и позвонила соседке. Та вызвала «скорую» и присмотрела за ребенком. По свидетельству соседей, после нападения на женщину, хулиган еще раз выстрелил в направлении детской площадки. Затем сел в машину и уехал. Злоумышленник задержан по горячим следам.