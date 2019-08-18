«Коалиция за суверенные выборы»: Российские силовики похищают граждан Грузии

Российские силовики похищают граждан Грузии. Во всяком случае, так утверждают в рабочей группе «Коалиции за суверенные выборы», в которую входят грузинские специалисты и дипломаты. По их данным, 17 и 18 августа на линиях разграничения с российскими силами в разных местах похищены 8 граждан Грузии. Все они сейчас находятся в изоляторе в Цхинвали.

Похищения совершаются в приграничной зоне, которая, по сути, оккупирована Россией. На это обращает внимание эксперт Международного центра геополитических исследований Тенгиз Пхаладзе.

В Тбилиси расценивают действия Москвы как провокацию против народа Грузии и суверенитета страны. В России прозвучавшие обвинения пока не комментировали.