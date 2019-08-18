Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял сегодня первый тестовый рейс

Впрочем, нормальному функционированию воздушной гавани мешают многочисленные недоделки. Гендиректор авиаперевозчика «Победа» Андрей Калмыков утверждает, что «Гагарин» не сможет принимать рейсы даже при небольшом дожде. Впрочем, глава Росавиации Александр Нерадько пообещал, что ситуация будет исправлена менее, чем через год.

В свою очередь, на церемонии открытия аэропорта спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил, что новый аэропорт Саратова будет принимать самолеты любых типов.

Между тем, в местную прессу попали снимки интерьера новой воздушной гавани, полы в туалетах которой выложены кафельной плиткой с изображением первого космонавта в мире. Строители утверждают, что это временно.