Концерт в поддержку сестёр Хачатурян проходит в эти минуты на востоке Москвы в клубе «Бумажная фабрика»

Концерт в поддержку сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, проходит в эти минуты на востоке Москвы в клубе «Бумажная фабрика». Сторонники девушек утверждают, что они защищали себя от сексуального насилия со стороны родителя. Организаторы и участники требуют переквалифицировать обвинение в отношении девушек и принять в России законы о домашнем насилии и самообороне. За это в том числе выступает участница панк-группы Pussy Riot – хедлайнера мероприятия – Мария Алёхина.

Акция продлится до полуночи. Все средства, собранные на мероприятии, устроители передадут психологам и юристам, которые работают с девушками.