«Коалиция за суверенные выборы» призвала международное сообщество дать оценку задержаниям граждан Грузии

Рабочая группа «Коалициии за суверенные выборы» призвала международное сообщество дать оценку действиям российских властей в связи с задержанием граждан Грузии на границе с Южной Осетией. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член коалиции, эксперт Международного центра геополитических исследований Тенгиз Пхаладзе.

«Мы хотели привлечь внимание наших друзей, международной общественности, а также людей из России, которые интересуются реальной информацией, а не только пропагандой Кремля. Очень важно, чтобы была распространена именно та информация, которая реально отражает ситуацию. Сегодня все говорят о замороженных конфликтах, а то, что люди там каждый день встречаются с опасностью и ущемляются их права, проходит незамеченным», — сказал он.

В заявлении коалиции сказано, что за последние сутки «силы ФСБ России похитили восьмерых граждан Грузии». Авторы обращения расценивают задержания на границе как «агрессивные действия Кремля» и «провокацию против народа Грузии и суверенитета страны».

Сегодня пограничники задержали восьмерых граждан Грузии на границе в Цхинвальском районе Южной Осетии. По словам полпреда президента республики по вопросам постконфликтного урегулирования Мурата Джиоева, граждане незаконно пересекли государственную границу. Он также добавил, что задержанные были под воздействием алкоголя и наркотиков.