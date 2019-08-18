Иранский танкер Grace-1 покинет Гибралтар уже сегодня вечером

Об этом у себя в Твиттере сообщает посол Ирана в Великобритании. Власти Гибралтара приняли решение об освобождении судна еще в четверг, но Штаты требовали от заморской территории Великобритании не возвращать судно Тегерану. В Гибралтаре дали понять, что санкционный режим США в отношении Ирана не может служить основанием для удержания корабля.

Танкер был задержан по инициативе Великобритании по подозрению в перевозке нефти в Сирию в обход американских санкций.